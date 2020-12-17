Популярна українська співачка Настя Каменських підкорила спільним знімком з новою подружкою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Настя опублікувала фото з красивим чорним цуценям. Фото було зроблено крупним планом, в кадр потрапило усміхнене обличчя Каменських. В руках співачка тримала дуже милу собачку, яка виглядала просто чудово.

"Рада приєднатися до такого дуже доброго і важливого соціального фотопроекту", - підписала фото Настя, пояснивши, що вирішила підтримати притулок для тварин, в якому зараз знаходиться понад 700 тварин.

«До речі, ця красуня, Луна, яка позує зі мною для майбутнього календаря @musicboxua-одна з них. Вона, як і інші тварини в притулку, дуже хочуть подарувати всю свою любов, ласку і відданість люблячій родині, яка візьме їх до себе», - підкреслила співачка.

У коментарях залишили масу позитивних відгуків. Багатьох шанувальників захопив вчинок Каменських. Деякі подумали, що це новий домашній вихованець Насті, у якої вже є собака.

"Луна, закохався я в тебе", "Настя молодець", "диво"," Настя, ви - розумниця! Хороша справа!", "Відмінна ідея», "які миленькі", "яке щастя, що є такі добрі люди. Обожнюю тварин", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ефектна Каменських підкорила фігурою в шкіряній сукні, показавши всі достоїнства:"як завжди на висоті".

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