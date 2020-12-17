Популярна українська співачка Настя Каменських вразила фанатів несподіваною зміною зачіски

Настя Каменських звикла розбурхувати шанувальників змінами іміджу, стилю і навіть зачіски. Артистка часто приміряє перуки на своїх концертах, носить накладні пасма в кліпах і постає в найсміливіших нарядах. В цей же раз Каменських вирішила показати, як би виглядала з абсолютно новою зачіскою - укороченим каре з чубчиком три-чверті.

Настя позувала в білому теплому костюмі, що складається з вільних штанів і кофти, що приховує талію. При цьому в невеликому ролику вона "намалювала" руками сердечко, проте шанувальники цілком очікувано звернули увагу саме на коротеньку стрижку Каменських.

Настільки незвичайна і смілива зачіска спантеличила користувачів мережі Instagram:

"TIKTOK LIVE - в гримерці зі мною 🔴буду багато показувати, розповідати і відповідати на ваші запитання дожд дочекайтеся ефіру», - написала Настя.

Ось як реагують в мережі:

"Як тобі красиво з такою зачіскою, така гарненька і виглядаєш, як дівчисько👄; красуня, Настя😍 🔥 💋; милашка💖 💖 💖; та так , ти схожа на шахістку в цьому образі.; Малятко ❤️❤; NK краща🔥❤️👏; милий образ, чоловіки Потапу заздрять:) і коменти прикольні:) типу газета безкоштовних оголошень); ти вбиваєш себе».

До цього наменита красуня взяла участь у зйомках шоу «Маска», яке вийде на екрани найближчим часом. У своєму Instagram зірка поділилася кадрами зі зйомок,

Судячи з фото, Каменських порадує глядачів проекту вельми ефектним чином.

Так, вона позує на знімальному майданчику в червоній міні-сукні, прикрашеній численними стразами, а також незвичайною драпіруванням у вигляді величезного рюша з одного боку. Друге плече співачки при цьому залишилося відкритим.

"Обожнюю детективи і загадки. Нам з вами належить непросте завдання-відгадати, хто ж ховається за маскою», - підписала знімки Настя.

Нагадавши, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.

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