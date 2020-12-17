Популярная украинская певица Настя Каменских поразила фанатов неожиданной сменой прически

Настя Каменских привыкла будоражить поклонников сменами имиджа, стиля и даже прически. Артистка часто примеряет парики на своих концертах, носит накладные пряди в клипах и предстает в самых смелых нарядах. В этот же раз Каменских решила показать, как бы выглядела с совершенно новой прической – укороченным каре с челкой три-четверти.

Настя позировала в белом теплом костюме, состоящем из свободных штанов и кофты, скрывающей талию. При этом в небольшом ролике она «нарисовала» руками сердечко, однако поклонники вполне ожидаемо обратили внимание именно на коротенькую стрижку Каменских.

Столь необычная и смелая прическа озадачила пользователей сети Инстаграм:

«TIKTOK LIVE - в гримерке со мной 🔴Буду много показывать, рассказывать и отвечать на ваши вопросы ❓❕ дождитесь эфира», - написала Настя.

Вот как реагируют в сети:

«Как тебе красиво с такой прической ,такая хорошенькая и выглядишь, как девчонка👄; Красотка , Настя😍🔥💋; Милашка💖💖💖; Да да , ты похожа на шахматистку в этом образе.; Малышка ❤️❤; NK лучшая🔥❤️👏; Милый образ, мужчины Потапу завидуют:) и комменты прикольные:) типа газета бесплатных объявлений); Ты убиваеш себя».

До этого наменитая красотка приняла участие в съемках шоу «Маска», которое выйдет на экраны в ближайшее время. В своем Инстаграм звезда поделилась кадрами со съемок,

Судя по фото, Каменских порадует зрителей проекта весьма эффектным образом.

Так, она позирует на съемочной площадке в красном мини-платье, украшенном многочисленными стразами, а также необычной драпировкой в виде огромного рюша с одной стороны. Второе плечо певицы при этом осталось открытым.

«Обожаю детективы и загадки. Нам с вами предстоит непростая задачка - отгадать, кто же скрывается за маской», - подписала снимки Настя.

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

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