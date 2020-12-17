Популярная украинская певица Настя Каменских покорила совместным снимком с новой подружкой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Настя опубликовала фото с красивым черным щенком. Фото было сделано крупным планом, в кадр попало улыбчивое лицо Каменских. В руках певица держала очень милую собачку, которая выглядела просто замечательно.

«Рада присоединиться к такому очень доброму и важному социальному фотопроекту», - подписала фото Настя, объяснив, что решила поддержать приют для животных, в котором сейчас находится более 700 животных.

«Кстати, эта красотка, Луна, которая позирует со мной для будущего календаря @musicboxua - одна из них. Она, как и другие животные в приюте, очень хотят подарить всю свою любовь, ласку и преданность любящей семье, которая возьмет их к себе», - подчеркнула певица.

В комментариях оставили массу положительных отзывов. Многих поклонников восхитил поступок Каменских. Некоторые подумали, что это новый домашний питомец Насти, у которой уже есть собака.

«Луна, влюбился я в тебя», «Настя молодец», «Прелесть», «Настя, Вы - умница! Хорошее дело!», «Отличная идея», «Какие миленькие», «Какое счастье, что есть такие добрые люди. Обожаю животных», - пишут пользователи сети.

Напомним, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства: «Как всегда на высоте».

Как сообщала Politeka, Каменских с короткой стрижкой ошарашила новым имиджем, Потапу завидуют: "Похожа на шахматистку".

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