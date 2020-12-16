Популярна українська співачка Настя Каменських привернула до себе увагу блискучим образом у червоному міні

Знаменита красуня взяла участь у зйомках шоу «Маска», яке вийде на екрани найближчим часом. У своєму Instagram зірка поділилася кадрами зі зйомок, повідомляє Politeka.net.

Судячи з фото, Каменських порадує глядачів проекту вельми ефектним образом.

Так, вона позує на знімальному майданчику в червоній міні-сукні, прикрашеній численними стразами, а також незвичайною драпіруванням у вигляді величезного рюша з одного боку. Друге плече співачки при цьому залишилося відкритим.

"Обожнюю детективи і загадки. Нам з вами належить непросте завдання-відгадати, хто ж ховається за маскою", - підписала знімки Настя.

Її шанувальники не могли не відреагувати на нові кадри. У коментарях при цьому відзначають, що співачка помітно схудла.

"На другій фотографії дуже красива і погляд вогонь", "Метелик", "яке плаття шикарне", "ви – неймовірна", "красуня! Сукня-шик!", "Схудла як", "Ну яка ж красуня найкрасивіша в нашому шоубізі!", "Неймовірно красива", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Каменських висловила подяку організаторам за перемогу своєї пісні і поділилася новим фото з червоної доріжки.

Для цього виходу в світ співачка приміряла по-справжньому зухвалий образ. Так, зірка обрала сукню з чорно шкіри, яка сиділа в обтяжку і підкреслювала кожен вигин фігури знаменитості.

Нагадаємо, грайливий Андрій Данилко в пориві почуттів потискав Каменських в міні-сукні, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, як Потап змінився в шлюбі з Настею Каменських, красномовне фото: "Перетворюється на особистого клоуна".

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