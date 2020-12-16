Популярная украинская певица Настя Каменских привлекла к себе внимание сверкающим образом в красном мини

Знаменитая красотка приняла участие в съемках шоу «Маска», которое выйдет на экраны в ближайшее время. В своем Инстаграм звезда поделилась кадрами со съемок, сообщает Politeka.net.

Судя по фото, Каменских порадует зрителей проекта весьма эффектным образом.

Так, она позирует на съемочной площадке в красном мини-платье, украшенном многочисленными стразами, а также необычной драпировкой в виде огромного рюша с одной стороны. Второе плечо певицы при этом осталось открытым.

«Обожаю детективы и загадки. Нам с вами предстоит непростая задачка - отгадать, кто же скрывается за маской», - подписала снимки Настя.

Ее поклонники не могли не отреагировать на новые кадры. В комментариях при этом отмечают, что певица заметно похудела.

«На второй фотографии очень красивая и взгляд огонь», «Бабочка», «Какое платье шикарное», «Вы – невероятная», «Красавица! Платье - шик!», «Похудела как», «Ну какая же красотка самая красивая в нашем шоубизе!», «Невероятно красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Каменских выразила благодарность организаторам за победу своей песни и поделилась новым фото с красной дорожки.

Для этого выхода в свет певица примерила по-настоящему дерзкий образ. Так, звезда выбрала платье из черно кожи, которое сидело в обтяжку и подчеркивало каждый изгиб фигуры знаменитости.

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

Также Politeka писала, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства.