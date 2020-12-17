Скандальна українська модель Олена Омович вирішила здивувати шанувальників, повністю роздягнувшись на камеру

Красуня, яка встигла прославитися в мережі завдяки своїй любові до відвертих образів і пластичних операцій, поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На цьому знімку "Українська Кардашьян" вирішила зовсім забути про правила пристойності і показала себе як є. Так, фото зроблено в душі, а позує на ньому дівчина абсолютно голою.

Омович стоїть спиною до камери, проте в кадрі все одно видно її сідниці і частина грудей шостого розміру. Модель сперлася об стіну однією рукою, демонструючи свій червоний манікюр. На знімку можна також розглянути її татуювання, яка спускається прямо по хребту красуні.

"Сумували за мною?",- поцікавилася Омович.

Втім, відповісти на це питання її шанувальники не змогли: дівчина вирішила заборонити коментарі під цією публікацією. Можливо, це пов'язано з великою кількістю критики, яку останнім часом можна помітити у неї на сторінці.

Раніше ми писали, що Олена показала фото, для якого вона одягла маленьку майку, з якої пробивалися найінтимніші деталі. Зірка обтягнула свій шостий розмір білосніжною тканиною без сорому і навіть з гордістю.

Модель задерла маєчку, посвітивши тонкою талією і пружним животом.

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