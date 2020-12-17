Скандальна українська модель Олена Омович вирішила здивувати шанувальників, повністю роздягнувшись на камеру
Красуня, яка встигла прославитися в мережі завдяки своїй любові до відвертих образів і пластичних операцій, поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На цьому знімку "Українська Кардашьян" вирішила зовсім забути про правила пристойності і показала себе як є. Так, фото зроблено в душі, а позує на ньому дівчина абсолютно голою.
Омович стоїть спиною до камери, проте в кадрі все одно видно її сідниці і частина грудей шостого розміру. Модель сперлася об стіну однією рукою, демонструючи свій червоний манікюр. На знімку можна також розглянути її татуювання, яка спускається прямо по хребту красуні.
"Сумували за мною?",- поцікавилася Омович.
Похорони легендарного Валентина Гафта обернулися ганебним скандалом: "Ви з глузду з'їхали?
Постаріла Ротару не змогла приховати глибоких зморшок без фотошопу, кадри закулісся: "Бідна, говорить вже ледь-ледь"
Оскаженілий Кошовий з "Квартал 95" жорстко звернувся до українців, відео: "Припиніть…"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Втім, відповісти на це питання її шанувальники не змогли: дівчина вирішила заборонити коментарі під цією публікацією. Можливо, це пов'язано з великою кількістю критики, яку останнім часом можна помітити у неї на сторінці.
Раніше ми писали, що Олена показала фото, для якого вона одягла маленьку майку, з якої пробивалися найінтимніші деталі. Зірка обтягнула свій шостий розмір білосніжною тканиною без сорому і навіть з гордістю.
Модель задерла маєчку, посвітивши тонкою талією і пружним животом.
Нагадавши, Українська Кардашьян приголомшила своїм виглядом в трусиках на вулиці: "і як їй не холодно...".
Як повідомляла Politeka, Українська Кардашьян без білизни влаштувала сміливу фотосесію у ванній: "Ну дуже!".
Також Politeka писала, що Українська Кардашьян блиснула силіконовими обсягами без білизни на балконі: "смачненько...".