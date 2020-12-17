Відома російська актриса Христина Асмус після недавнього фарбування в пекучу брюнетку здивувала новим фото зі світлим волоссям

Скандальна красуня, яка раніше в цьому році розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Не так давно Асмус шокувала шанувальників, перефарбувавшись з натурального блонда в брюнетку і зробивши дуже коротку стрижку. Актриса пояснила, що їй довелося піти на це заради ролі.

Однак, на новому фото Асмус раптово знову з'явилася зі світлим волоссям. При цьому воно було завите в дрібні кучерики і виглядало дуже неакуратно.

Втім, зірка тут же пояснила, що це всього лише перука.

"А це мені купили перуку, щоб я зі своїм волоссям грала. (Коли ще не можна було про фарбування розповідати). Вогонь, я щитаю. Новорічний образ готовий", - з властивим їй гумором підписала фото актриса.

Її шанувальники не змогли не прокоментувати знімок.

"Хороший бічний вітер)) і закрутив, і здув", "на що тільки не піде хороший актор заради хорошої ролі", "ранок першого січня", "Образ в стилі "недоумство і відвага", "завжди красива і так і сяк", "згадалося з дитинства "я впала з сінника, гальмувала головою", "Гарік багато втратив", - пишуть люди.

Нагадаємо, Асмус в зухвалому образі брюнетки зізналася, що знову готується змінити зовнішність: «Після розлучення тягне на...».

Як повідомляла Politeka, Асмус в образі фатальної брюнетки розкрила причину "заплаканих" очей.

Також Politeka писала, що зйомки Асмус з Охлобистіним пішли не за планом, актриса розбурхала пікантними фото: «На метелика схожа».