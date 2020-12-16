Скандальная российская актриса Кристина Асмус раскрыла секрет о своей кардинальной смене имиджа

Не так давно звезда поразила многих поклонников тем, что сначала перекрасилась из натурального блонда в черный цвет, а затем коротко отстригла волосы. По словам самой актрисы, это была первая покраска волос в ее жизни, а решилась она на такой шаг ради новой роли.

Как сообщает Politeka.net, в новом посте в своем Инстаграм Асмус раскрыла подробности неожиданного решения.

«Открою вам секрет - на самом деле я покрасилась уже месяц назад. Но нельзя было показывать, так шо я маскировалась. Особо не светилась нигде, выкладывала старые фотки и сторис, некоторые спектакли играла в парике))) Поэтому скоро обратно уже», - написала актриса.

Она также рассказала, что какое-то время привыкала к новому образу, однако сейчас уже и не помнит, как выглядела до него.

«Первые несколько дней шарахалась, когда мимо зеркала проходила - вообще непривычно было. А сейчас уже даже и не помню себя светлой», - рассказала Асмус.

На новом фото певица с непривычными волосами позирует в подземном переходе. На ней свободные мешковатые брюки, серая футболка, рубашка и кожаная куртка. Видеть звезду в таком виде довольно непривычно.

Ее поклонники активно комментируют пост.

«Только не надо так подводить глаза, и помада слишком вульгарно, а так очень даже», «Безумно идет этот цвет», «Совсем другой человек», «Да что с ней не так в последнее время», «После развода тянет на перемены», - пишут люди.

Напомним, Асмус в образе роковой брюнетки раскрыла причину «заплаканных» глаз.

Как сообщала Politeka, съемки Асмус с Охлобыстиным пошли не по плану, актриса взбудоражила пикантными фото.

Также Politeka писала, что Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.