Популярная российская актриса Кристина Асмус восхитила поклонников новым чувственным образом с кудряшками

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Открою вам секрет - вчерашнюю серию «Золото Геленджика» мы снимали самой первой!! 💥😳 Страшно было всем. Страшно безумно. И количество факапов к началу съёмок просто зашкаливало допустимое 🙈 Первые съёмки длились почти сутки! Участникам было невероятно сложно», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Асмус позирует в мини-платье бежевого цвета, а также розовыми кучерявыми волосами и туфлях в цвет. На другом снимке красотка эффектно уселась на кресло, а рядом с ней сидит скандальный актер-украиноненависник Иван Охлобыстин.

«Образ у вас шикарный 👍 стилисты постарались», «волшебный образ», «Крис , ты просто 💥 образы на миллион», «фигура – бомба», «на бабочку похожа», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, известная российская актриса Кристина Асмус после кардинальной смены имиджа продолжила эксперименты с внешностью и показала результат.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

Также Politeka писала, что убитая горем Асмус откровенно рассказала о несчастье, смерть разлучила навсегда.