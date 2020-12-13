Известная российская актриса Кристина Асмус после кардинальной смены имиджа продолжила эксперименты с внешностью и показала результат
Накануне звезда удивила поклонников, перекрасив свой фирменный блонд в неожиданный черный цвет. Тогда Асмус призналась, что сделала это ради роли, однако это не конец ее экспериментов с прической. Как сообщает Politeka.net, теперь актриса поделилась новыми кадрами.
На них можно увидеть, что Асмус не только покрасилась, но и подстриглась. Таким образом, из блондинки с длинными волосами она превратилась в яркую брюнетку со стильным каре.
«Ну что? Как вам?», - поинтересовалась явно довольная собой актриса.
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Поклонники звезды тут же принялись комментировать изменения в ее внешности. Мнения при этом ожидаемо разделились.
«Лучше блондинкой», «Повзрослевшая героиня фильма Леон», «Лучше бы парик выдали на роль», «Блонд идет больше и длина не ваша», «Глаза выразительнее», «Мне нравится новый образ роковой женщины!», «Какая же ты стала стильная и дерзкая», «Тёмненькой огонь. Перемены всегда к лицу», «Хорошо, но верните Кристину пжлст», «Будто другой человек но бомбически», «Шкодная, Крис», «После расставания с мужчиной все хотят чёрное каре шучу, очень идет», «Это уже не Асмус», - пишут люди.
Отметим, что ранее Асмус призналась, что эта покраска волос стала первой в ее жизни.
Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.
Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".
Также Politeka писала, что убитая горем Асмус откровенно рассказала о несчастье, смерть разлучила навсегда.