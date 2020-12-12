Звезда "Интернов" Кристина Асмус знает, как удивлять своих фанатов

Новое фото бывшая жена Гарика Харламова опубликовала в своем Instagram.

Так, российская актриса опубликовала снимок из салона красоты, на котором видно, как она избавляется от своих светлых волос.

В кадре позирует удивленная Кристина Асмус, которой закрашивают светлые волосы в темный оттенок.

Новая публикация огорошила большую армию поклонников актрисы, которые засыпали ее вопросами о возможной смене образа.

"В волосах звёздное небо застряло", "Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь", "О нет...", "Вишенка, спокойствие только спокойствие", "Всё бывает в первый раз!", "Кристина, что с тобой?", "Самая неудачная копия Моны Лизы", "Как Элла из 101 долматинец", "Красотка", "А мне кажется будет супер", "Кристина, оставайся блондинкой...", - своеобразно отреагировали фанаты в комментариях.

До этого актриса Кристина Асмус вызвала ажиотаж свежими фото и откровением о диких испытаниях, которые перенесла

На одних кадрах героиня Асмус предстала в свадебном платье родом из 90-х и с зареванным видом. Девушка хлестала вино прям из бутылки, изображая некую трагедию, произошедшую у нее в жизни.

Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровения звезды.

Как сообщала Politeka, зареванная Кристина Асмус в трусах вызвала волну сочувствия