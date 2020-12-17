Известная российская актриса Кристина Асмус после недавней покраски в жгучую брюнетку удивила новым фото со светлыми волосами
Скандальная красотка, которая ранее в этом году развелась с шоуменом Гариком Харламовым, поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Не так давно Асмус шокировала поклонников, перекрасившись из натурального блонда в брюнетку и сделав очень короткую стрижку. Актриса пояснила, что ей пришлось пойти на это ради роли.
Однако, на новом фото Асмус внезапно снова появилась со светлыми волосами. При этом они были завиты в мелкие кудряшки и выглядели очень неаккуратно.
Впрочем, звезда тут же пояснила, что это всего лишь парик.
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«А это мне купили парик, чтобы я спектакли типа со своими волосами играла. (Когда ещё нельзя было об окрашивании рассказывать). Огонь, я щитаю. Новогодний образ готов», - с присущим ей юмором подписала фото актриса.
Ее поклонники не смогли не прокомментировать снимок.
«Хороший боковой ветер)) и закрутил, и сдул», «На что только не пойдет хороший актер ради хорошей роли», «Утро первого января», «Образ в стиле "Слабоумие и отвага"», «Всегда красива и так и эдак», «вспомнилось из детства "я упала с сеновала, тормозила головой"», «Гарик много потерял», - пишут люди.
Напомним, Асмус в дерзком образе брюнетки призналась, что снова готовится изменить внешность: «После развода тянет на…».
Как сообщала Politeka, Асмус в образе роковой брюнетки раскрыла причину «заплаканных» глаз.
Также Politeka писала, что съемки Асмус с Охлобыстиным пошли не по плану, актриса взбудоражила пикантными фото: «на бабочку похожа».