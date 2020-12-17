Популярна українська співачка і екс-солістка ВІА Гри Анна Седокова показала фігуру в екстремально короткій сукні

Зіркова красуня поділилася проникливим постом у своєму Instagram, супроводивши його яскравими кадрами. Про це пише Politeka.net.

Так, в новому тексті зірка розповіла, що не так давно їй не пощастило дізнатися, що таке булінг в мережі. Справа в тому, що фанати баскетболу останнім часом незадоволені її чоловіком Янісом Тіммою, який грає за клуб «Хімки» і демонструє не кращу форму.

"Якби ви знали як жити в світі, в якому кожен четвертий чекає, що ти помилишся. Твій шлюб розвалиться, целюліт проявиться. В якому чекають, щоб твоє життя зруйнувалася, тільки для того, щоб довести собі, що він правий. Що все це неможливо", - відверто написала зірка.

Вона заявила, що не може нести відповідальність за свого чоловіка і до того ж його товаришів по команді, а через нападок в мережі у неї вже стався нервовий зрив.

"Я не можу нести відповідальність за 12 дорослих гравців, тренера і генерального менеджера. Мої плечі занадто слабкі, щоб утримати на них стільки двометрових людей. Вчора у мене був зрив. І я не знаю коли з нього випливу", - заявила співачка.

Вона додала, що обов'язково впорається з цією ситуацією і навчиться не реагувати на нападки в мережі.

На довершення своїх слів Седокова поділилася позитивним відео, на якому вона позувала в зухвалих позах на тлі стіни в дуже короткому облягаючому платті, демонструючи свою вражаючу фігуру.

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