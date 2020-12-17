Популярная украинская певица и экс-солистка ВИА Гры Анна Седокова показала фигуру в экстремально коротком платье

Звездная красотка поделилась проникновенным постом в своем Инстаграм, сопроводив его яркими кадрами. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в новом тексте звезда рассказала, что не так давно ей не повезло узнать, что такое буллинг в сети. Дело в том, что фанаты баскетбола в последнее время недовольны ее мужем Янисом Тиммой, который играет за клуб «Химки» и демонстрирует не лучшую форму.

«Если бы вы знали как жить в мире, в котором каждый четвёртый ждёт, что ты ошибёшься. Твой брак развалится, целлюлит проявится. В котором ждут, чтоб твоя жизнь разрушилась, только для того, чтоб доказать себе, что он прав. Что все это невозможно», - откровенно написала звезда.

Она заявила, что не может нести ответственность за своего супруга и вдобавок его товарищей по команде, а из-за нападок в сети у нее уже случился нервный срыв.

«Я не могу нести ответственность за 12 взрослых игроков, тренера и генерального менеджера. Мои плечи слишком слабы, чтоб удержать на них столько двухметровых людей. Вчера у меня был срыв. И я не знаю когда из него выплыву», - заявила певица.

Она добавила, что обязательно справится с этой ситуацией и научится не реагировать на нападки в сети.

В довершение своих слов Седокова поделилась позитивным видео, на котором она позировала в дерзких позах на фоне стены в очень коротком облегающем платье, демонстрируя свою впечатляющую фигуру.

Напомним, аппетитная Седокова в мини-шортах произвела фурор, показав загорелую «натуру».

Как сообщала Politeka, страстная Седокова в одних чулках произвела фурор, изогнувшись до неприличия.

Также Politeka писала, что именинница Седокова чувственно сжала прелести тесным корсетом.