Украинская певица Анна Седокова отпраздновала свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала снимок, на котором предстала в невероятно красивом красном платье. Анна была одета в платье из красного фатина с очень глубоким декольте. Она подчеркнула свои выдающиеся «мячики». Перчинки образу добавляли красные перчатки.

«Жила была маленькая девочка Аня. У которой сегодня День Рождения. Эта девочка мечтала и так отчаянно любила эту жизнь. Так отчаянно искала любовь, возможно не там где нужно и не с теми. Но благодаря им, она поняла ценность настоящего», - начала Седокова свой праздничный пост.

Она напомнила, что уже 18 лет в шоу-бизнесе. За это время она прошла длинный путь. Анна отметила, что только любовь дает ей опору.

В комментариях Анну стали поздравлять с праздником.

«Желаю цвести как роза и сиять как солнце! С Вашим Днём! Ура!», «С Вашим днём, взрослая девочка Аня», «Волшебная, красивая, искренняя Анечка!», «Самая красивая и мудрая Аня, будь всегда такой счастливой, как сейчас! Люблю! Ценю! И обожаю», «Нежная, ранимая, любимая и блестящая девушка. С днём варенья», - пишут люди.

Напомним, что Седокова показала повзрослевшую красавицу-дочь от известного футболиста: "В свои 16 ты уже...".

Как сообщала Politeka, страстная Седокова в одних чулках произвела фурор, изогнувшись до неприличия: «Признайтесь…».

Также Politeka писала, что Седокова в экстра-мини расставила ноги, взбудоражив видом: «Как курица для шаурмы на гриле».