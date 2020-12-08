Українська співачка Анна Седокова показала свою дорослу дочку від футболіста, Валентина Белькевича

Зірка не дуже часто ділиться знімками своїх дітей, але цього разу випав особливий випадок, повідомляє Politeka.net. Старшій дочці Анни, Аліні Белькевич, виповнилося 16 років.

Про це Седокова повідомила у своєму Instagram, підкріпивши зворушливий пост знімком свого чада.

Аліна позувала на ліжку в сірій піжамі поруч з надувними зірками. Над дівчиною, під стелю тягнулися кульки.

"Сьогодні тобі 16 @alinabelkevia і я не можу в це повірити!

Ти особлива, завжди пам'ятай про це. У свої 16 ти вже жила в трьох країнах і пережила стільки, що іноді мені хочеться просто підійти до тебе і сказати, як я пишаюся тобою.

Ти дивовижна дитина, яку не потрібно контролювати, щоб домогтися результату. Тобі потрібно дати свободу. І хоч з цим не завжди у мене виходить, але я буду намагатися. Ти мій перший вчитель. Моя велика перемога.

І я завжди буду поруч. Попри всі твої дивні рішення 😂 адже я точно знаю, що ти з усім впораєшся. Ти сильна, ти моя.

Happy Birthday My Life ❤️", - написала щаслива мати.

За п'ять хвилин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹 З днем народження, особливу, своєрідну красуню і розумницю! Удачі їй у всьому !!! 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 ", "Вітаю 😍 прекрасні побажання від мами! Будь щаслива янголятко🌸 🌸 🌸 🌸 🌸", " з днем народженняяяя!!!😍 ", "Народила б ще у 17 зараз би не змогла повірити що їй вже 20🙈 🙈 🙈", "здоров'я донечці", " нехай ваша дівчинка буде дуже щасливою! 🙏 🏻 ✨ ✨ ✨ ",- написали користувачі мережі.

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