Украинская певица Анна Седокова показала свою повзрослевшую дочь от футболиста, Валентина Белькевича

Звезда не очень часто делится снимками своих детей, но в этот раз віпал особій случай, сообщает Politeka.net. Старшей дочери Анны, Алине Белькевич, исполнилось 16 лет.

Об этом Седокова сообщила в своем Инстаграм, подкрепив трогательный пост снимком своего чада.

Алина позировала на кровати в серой пижаме рядом с надувными звездами. Над девушкой, под потолок тянулись шарики.

"Сегодня тебе 16 @alinabelkevia и я не могу в это поверить!

Ты особенная, всегда помни об этом. В свои 16 ты уже жила в трех странах и пережила столько, что иногда мне хочется просто подойти к тебе и сказать, как я горжусь тобой.

Ты удивительный ребенок, которого не нужно контролировать, чтоб добиться результата. Тебе нужно дать свободу. И хоть с этим не всегда у меня получается, но я буду стараться. Ты мой первый учитель. Моя большая победа.

И я всегда буду рядом. Несмотря на все твои странные решения 😂 Ведь я точно знаю, что ты со всем справишься. Ты сильная, ты моя.

Happy Birthday My Life ❤️", - написала счастливая мать.

За пять минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹 С днём рождения, особенную, своеобразную красотку и умницу! Удачи ей во всем !!! 🤍🤍🤍🤍🤍", "Поздравляю😍 Прекрасные пожелания от мамы! Будь счастлива ангелочек🌸🌸🌸🌸🌸", "С Днем Рожденияяяяя!!!😍", "Родила бы еще в 17 щас бы не смогла поверить что ей уже 20🙈🙈🙈", "Здоровья доченьке", "Пусть Ваша девочка будет очень счастливой! 🙏🏻✨✨✨", - написали пользователи сети.

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