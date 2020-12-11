Популярна українська співачка Анна Седокова блиснула бездоганною зовнішністю, примірявши сукню на межі пристойності

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Ти завжди будеш знати, що це вона. Вона прийде у твоє життя, трохи пізніше, ніж ти думав. Все буде невчасно і як то складно. З початку. Потім ти не зможеш її оцінити, будеш захоплений іншими, удавати, що вона тобі не потрібна. Таких же багато", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує в екстра-міні сукні, ефектно розставивши при цьому ноги. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити руками, спокусливо поглядаючи в кадр.

«Як курка для шаурми на грилі», «красуня», «це так мило. Благодаю, Анна», «ух ти, які ноги», «Аня, у тебе талант в розумінні чоловіків і жінок», «пісня просто бомбезна», «пісня прохідна🙈чисто для себе і сімейного альбому 😬але не на всю публіку», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, співачка Анна Седокова порадувала шанувальників анонсом нової пісні і кліпу, в якому вона з'являється в досить сміливому образі

Так, співачка опублікувала фрагмент кліпу на свою нову пісню. У відео вона крокує коридорами в сонцезахисних окулярах, шовковому блакитному жакеті й масивних сережках. Під жакетом у співачки чорний боді, надітий поверх чорних колготок.

Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

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