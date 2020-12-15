Популярна співачка українського походження Анна Седокова побалувала шанувальників гарячими знімками в одному боді і панчохах

Як розповідає Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Зізнайтеся, що ви любите панчохи так само сильно, як і я», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Седокова позує в одному облягаючому боді й панчохах, до непристойності зігнувшись перед дзеркалом. Шанувальники буквально "вибухнули" від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях знаменитості.

"Обожнюю», «Анна, ти прекрасна», «обожнюю панчохи на жінках, особливо на Вас, Анна», «красива», «О так», «бомбезний вигляд», «очманіла», «симпотна», «їй, легше», "ось це так", - пишуть вони.

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"Ти завжди будеш знати, що це вона. Вона прийде у твоє життя, трохи пізніше, ніж ти думав. Все буде невчасно і як то складно. З початку. Потім ти не зможеш її оцінити, будеш захоплений іншими, робити вигляд, що вона тобі не потрібна. Таких же багато", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Седокова позує в екстра-міні сукні, ефектно розставивши при цьому ноги. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити руками, спокусливо поглядаючи в кадр.

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