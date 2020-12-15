Популярная певица украинского происхождения Анна Седокова побаловала поклонников горячими снимками в одном боди и чулках

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Признайтесь, что вы любите чулки так же сильно, как и я», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Седокова позирует в одном облегающем боди и чулках, до неприличия изогнувшись перед зеркалом. Поклонники буквально «взорвались» от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях знаменитости.

«Обожаю», «Анна, ты прекрасна», «обожаю чулки на женщинах, особенно на Вас, Анна», «красивая», «о да», «бомбезный вид», «обалденная», «симпотная», «ей, полегче», «вот это да», - пишут они.

Как сообщалось до этого, украинская певица Анна Седокова сверкнула безупречной внешностью, примеряв платье на грани приличия

«Ты всегда будешь знать, что это ОНА. Она придет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как то сложно. С начала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечён другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. Таких же много», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует в экстра-мини платье, эффектно расставив при этом ноги. Пикантные места знаменитость решила прикрыть руками, соблазнительно поглядывая в кадр.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.