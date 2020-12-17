Популярна американська фітнес-модель Ана Чері показала своє підтягнуте тіло в спокусливих образах

Відома у всьому світі красуня вирішила показати найбільш спокусливі вбрання, в яких вона займається спортом. Як повідомляє Politeka.net, Чері поділилася відповідними фото у своєму Instagram.

На знімках красуня показала кілька нарядів для занять спортом. Всі їх об'єднує той факт, що кожен костюм складається з коротких шортиків і топіків, які повністю обтягують вражаючі форми моделі.

Незважаючи на спокусливий вигляд, в таких нарядах явно зручно тренуватися, домагаючись ідеальної фігури, адже саме цим постійно займається Чері.

"Стільки милих нарядів! Спортивний одяг, який змушує вас почувати себе добре, тому що ви добре виглядаєте!",- підписала кадри модель.

На фото вона позує в різних позах, демонструючи вбрання і свою фігуру в них з самих різних ракурсів.

Шанувальники красуні не змогли пройти повз і тут же почали захоплюватися тим, як ідеально виглядає модель. "Прекрасна крихітка", - пишуть в коментарях фанати Чері.

Раніше ми писали, що модель показала фото, на якому позує в чорному топі і білих штанях. Дівчина доповнила образ кросівками, а стояла в спортзалі. Красуня почала підстрибувати, торкаючись рукою до підлоги. Зірку в цей момент знімали з різних ракурсів і показали пружні сідниці.

Нагадаємо, фітнес-модель Ана Чері влаштувала спекотне випробування для своїх "булочок" в спортзалі.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері блиснула достоїнствами фігури, красиво вмістивши пружні форми в тісний топ: "Фантастична".

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