Популярная американская фитнес-модель Ана Чери показала свое подтянутое тело в соблазнительных образах

Известная во всем мире красотка решила показать самые соблазнительные наряды, в которых она занимается спортом. Как сообщает Politeka.net, Чери поделилась соответствующими фото в своем Инстаграм.

На снимках красотка показала несколько нарядов для занятий спортом. Все их объединяет тот факт, что каждый костюм состоит из коротких шортиков и топиков, которые полностью обтягивают впечатляющие формы модели.

Несмотря на соблазнительный вид, в таких нарядах явно удобно тренироваться, добиваясь идеальной фигуры, ведь именно этим постоянно занимается Чери.

«Столько милых нарядов! Спортивная одежда, которая заставляет вас чувствовать себя хорошо, потому что вы хорошо выглядите!», - подписала кадры модель.

На фото она позирует в разных позах, демонстрируя наряды и свою фигуру в них с самых разных ракурсов.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо и тут же принялись восхищаться тем, как идеально выглядит модель. «Прекрасная малышка», - пишут в комментариях фанаты Чери.

Ранее мы писали, что модель показала фото, на котором позирует в черном топе и белых штанах. Девушка дополнила образ кроссовками, а стояла в спортзале. Красотка начала подпрыгивать, касаясь рукой к полу. Звезду в этот момент снимали с разных ракурсов и показали упругие ягодицы.

Напомним, фитнес-модель Ана Чери устроила жаркое испытание для своих "булочек" в спортзале.

Как сообщала Politeka, Ана Чери блеснула достоинствами фигуры, красиво уместив упругие формы в тесный топ: «Фантастическая».

Также Politeka писала, что соблазнительная фитнес-модель Ана Чери в сверкающем белье ослепила пышными формами.