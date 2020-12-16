Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила поклонников, показав достоинства фигуры в спортивном наряде

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Зеленый или красный? Вы не ошибетесь в любом случае», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Ана Чери позирует в тесном спортивном наряде, который эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. В руках красотка держит две банки спортивного питания: одну красную, одну зеленую.

«Фантастическая фигура, Ана!», «безупречно выглядишь», «вот это тело – видно, что человек над собой работает», «роскошный вид», «очень крутая - очень красивые глаза», - пишут ее поклонники.

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Ана привыкла менять образы после того, как начала сама создать спортивную одежду и рекламировать ее, примеряя на себя. Теперь спортсменка уделяет внимание не только своим тренировкам в зале и рассказами о здоровом питании, но еще и часто публикует фото в бикини или лосинах с топиками.

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