Американская фитнес-модель Ана Чери в вязаном бикини восхитила подтянутой фигурой во время прогулки на пляже
Ана привыкла менять образы после того, как начала сама создать спортивную одежду и рекламировать ее, примеряя на себя. Теперь спортсменка уделяет внимание не только своим тренировкам в зале и рассказами о здоровом питании, но еще и часто публикует фото в бикини или лосинах с топиками.
А недавно Чери отправилась на отдых, откуда продолжает делиться даже архивными фото. Теперь на фан-аккаунтах также начали делиться самыми удачными кадрами с Аной. К примеру, в вязаном купальнике с цветочком и высокой посадкой на бедрах спортсменка выглядела очень соблазнительно.
«Идите по волнам 🌊 Жизнь не всегда идет так, как вы планировали, и все идет в разных направлениях. Вы не можете остановить волны, но можете научиться двигаться вместе с ними. Они могут не вести вас в том направлении, которое вы запланировали, но они приведут вас именно туда, где вы должны быть 💙», - сказано на странице.
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Вот как реагируют поклонники:
«Горячий бикини😍; она достойна сотни писем💌; Hermosa💕 bonita y delisiosa😍; Такое совершенство☺️🔥😍❤️; Уфф горячая девушка, откуда ты; твоя чудесная красота заслоняет красивый пейзаж, добрый вечер дорогая; Русалка!; Так жарко; Очень красиво ❤️❤; Ты такая красивая и такая красивая, правда, вау».
Также Ана Чери показала, как держит тело в тонусе.
На видео Ана позирует в черном топе и белых штанах. Красотка собрала волосы в хвостики, чтобы не мешали. Звезда взяла штангу и начала приседать, чтобы напрячь мышцы ягодиц. Кадры получились эффектными и горячими.
"День добычи в моей спортивной одежде", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии.
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