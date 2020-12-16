Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала, где можно задать вопрос

На фото Ана позирует в блестящем купальнике на фоне крыльев, а на голове можно увидеть корону. Красотка оставила волосы распущенными, а рукой взялась за упругий бюст. На втором фото девушка уже была в черном наряде, который состоял из веревочек и прикрывал только самые пикантные места. На других снимках фитнес-модель показала себя в еще нескольких соблазнительных образах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если вы хотите задать мне несколько вопросов, проверьте мою биографию на моей странице официальной. Это единственное место, где я отвечаю на свои сообщения", - написала Ана Чери под фото.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очаруй меня. Вы очень красивая девушка", "Так много блеска", "как бы то ни было самым зрелищным, ослепляющим, потрясающим, чувственным, красивым и очаровательным", "Совершенство никогда не выглядело так хорошо", "Всегда ко всему подходит и всегда красиво", "Богиня этой реальности, услышь мою мольбу".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила у окна смелую фотосессию в одном черном белье.

Ана повернулась к камере полубоком, благодаря чему смогла продемонстрировать довольно удачный образ с акцентом на ягодицы. Легкий макияж, идеальный загар и живое освещение у окна создали полную картину с Чери.

Напомним, Ана Чери опустилась на колени, сверкнув упругими "булочками" в стрингах

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