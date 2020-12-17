Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как держит тело в тонусе

На кадрах Ана Чери позирует в черном топе и белых штанах. Девушка дополнила образ кроссовками, а стояла в спортзале. Красотка начала подпрыгивать, касаясь рукой к полу. Звезду в этот момент снимали с разных ракурсов и показали упругие ягодицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"То что нужно для продолжения тренировок", - написала красотка под видео.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты выглядишь потрясающе, красотка", "Ты всегда выглядишь восхитительной девушкой", "Люблю видео. Мне нужна моя первая форма", "Я люблю тебя, куколка, ты прекрасно тренируешься", "Сохраняйте свою привлекательность, медовые булочки", "Никогда не думала, что так нужно перед тренировкой !!!", "Энергия течет туда, куда направлено внимание. Джеймс Редфилд", "Потрясающий костюм Чери!! Люблю это! Удачной тебе недели, Ана!".

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Одно из таких порадовало фанатов – Чери блеснула достоинствами в необычной пижаме – коротеньких красных шортиках с рисунками человечков в костюмах, белой майке без рукавов и красной шапке Санта-Клауса.

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