Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала цікаве відео зі спортзалу

Як передає Рoliteka.net, кадри з'явилися на сторінці артистки в Instagram.

Нікітюк показала відео, на якому відображено, як вона в тісних лосинах і ТОПі займається на орбітреку, а подружка знімає її на телефон. Варто відзначити, що кадри зняті подружкою і вид тренування Лесі з боку помітно відрізняються.

Нікітюк продовжує радувати фоловерів своїм почуттям гумору.

Відзначимо, в мережі вирішили, що телеведуча вирішила займатися не просто так.

"Підготовка до» Холостячки", - написали в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно у себе в Instagram Ольга Полякова заявила, що бачить наступною холостячкою саме Лесю. Вона записала сторіс, в якому запропонувала подрузі взяти участь в шоу.

Ідею Ольги підхопив колишній партнер Лесі по танцях, молодий хореограф Макс Єжов. Він заявив, що така красива жінка не повинна бути одна. Крім цього, Макс виявив бажання боротися за серце Лесі на проекті.

Підтримали флешмоб також Володимир і Христина Остапчуки. Вони записали відео, заявивши, що мріяли б побачити наступною холостячкою саме Нікітюк.

Нагадаємо, що безпардонна Нікітюк змусила чоловіків помірятися своїми "достоїнствами»:" будемо чекати на Холостячку".

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