Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала интересное видео из спортзала

Как передает Рoliteka.net, кадры появились на странице артистки в Instagram.

Никитюк показала видео, на котором запечатлено, как она в тесных лосинах и топе занимается на орбитреке, а подружка снимает ее на телефон. Стоит отметить, что кадры снятые подружкой и вид тренировки Леси со стороны заметно отличаются.

Никитюк продолжает радовать фолловеров своим чувством юмора.

Отметим, в Сети решили, что телеведущая решила заниматься не просто так.

«Подготовка к «Холостячке», - написали в комментариях.

Напомним, недавно у себя в Инстаграм Ольга Полякова заявила, что видит следующей холостячкой именно Лесю. Она записала сторис, в котором предложила подруге поучаствовать в шоу.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он заявил, что такая красивая женщина не должна быть одна. Кроме этого, Макс выявил желание бороться за сердце Леси на проекте.

Поддержали флешмоб также Владимир и Кристина Остапчуки. Они записали видео, заявив, что мечтали бы увидеть следующей холостячкой именно Никитюк.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими «достоинствами»: «Будем ждать на Холостячке».

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