Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розкрив одну зі своїх головних слабкостей

Відверта публікація з'явилася в особистому Instagram.

За його словами, він одного разу мало не збожеволів, коли вперше потрапив у правильний аутлет у Сполучених Штатах.

"З одягу для життя я купив не дуже багато. Але в спортивному відділі відірвався на повну-так, що для цих покупок довелося купити окрему валізу. І так-майже кожен раз! У Києві мені теж складно пройти повз якісний спортивний одяг. Цього року особливо "підсів" на Under Armour - красиво, технологічно і зручно. На мені, до речі, новинка-маска з колекції, сидить просто ідеально", - відверто розповів Влад Яма у своєму особистому мікроблозі.

Суддя шоу "Танці з зірками" також вирішив влаштувати невеликий розіграш серед своїх підписників і озвучив правила для участі.

"Красива маска", "Крутяк", " О так, дитинко...", "Супер", "дуже хочу її", "мені теж така потрібна в зал", "Хочу таку маску", "а взагалі, маска крута, хочу і собі", " Люблю цю фірму не менше)) є велошорти,велофутболка, шорти для бігу. Також рекомендую!", "У масці тренити, то ще задоволення.... Ну а що поробиш", "буде хороший подарунок чоловікові", "якнайшвидшого одужання і відновлення сил, щоб в залі можна було красуватися", - написали вони в коментарях під публікацією.

Раніше ми писали, що під час останнього сезону шоу "Танці з зірками" Влад Яма отримав серйозну травму руки. Під час складної підтримки з Юлією Саніною рука хореографа хруснула. Він не досидів на прямому ефірі і відправився в лікарню в машині швидкої допомоги.

Він вже пережив одну операцію, але на цьому справа не закінчилася. Нещодавно Яма розповів, що спицю з руки вже витягли. Тепер на нього чекає тривала реабілітація.

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