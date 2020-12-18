Украниський телеведучий Володимир Остапчук несподівано знайшов свою копію

Як повідомляє Politeka.net, він показав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" молодого чоловіка, який дуже на нього схожий.

Фотограф з Дніпра Ігор Мельничук поділився кадрами канадця Марка, який вирішив одружитися в Україні. Автор звернув увагу, що іноземець, на відміну від багатьох українців, не соромився висловлювати свої емоції на камеру. Пізніше ігор розмістив в "Instagram" сторіз зі знімками клієнта і поцікавився: "Не покидає думка: На кого він так схожий?".

Багатьом користувачам соцмережі Марк дуже нагадав українську зірку: "на Остапчука)"; "особисто мені трохи на Вову Остапчука"; " голлівудська зовнішність. Незабаром і сам ведучий перепостив колаж у себе в сторіз і зазначив: "Здається, я знайшов брата".

І дійсно, чоловіки дуже схожі один на одного, особливо в костюмах. У них схожа атлетична статура, форма голови, голлівудська посмішка і навіть зачіски.

Раніше Володимир Остапчук відправився на очищення брекетів і вирішив показати в соцмережі "Instagram", як вони змінюють його зовнішність. Зірка підкреслив, що йому заради роботи на телебаченні необхідно мати рівні красиві зуби, поетом стоматологи встановили йому прозорі брекети, які практично не помітні з боку, розгледіти їх можна лише дуже наблизившись. Володимир Остапчук не став робити з цього таємниці і продемонстрував брекети широко посміхнувшись шанувальникам на камеру.

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