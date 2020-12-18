Украниский телеведущий Владимир Остапчук неожиданно нашел свою копию

Как сообщает Politeka.net, он показал на своей странице в соцсети "Инстаграм" молодого человека, который очень на него похож.

Фотограф из Днепра Игорь Мельничук поделился кадрами канадца Марка, который решил жениться в Украине. Автор обратил внимание, что иностранец, в отличии от многих украинцев, не стеснялся выражать свои эмоции на камеру. Позднее Игорь разместил в "Инстаграм" сториз со снимками клиента и поинтересовался: "Не покидает мысль: на кого он так похож?".

Многим пользователям соцсети Марк очень напомнил украинскую звезду: "На Остапчука)"; "Лично мне немного на Вову Остапчука"; "Голливудская внешность. Вскоре и сам ведущий перепостил коллаж у себя в сториз и отметил: "Кажется, я нашел брата".

И действительно, мужчины весьма похожи друг на друга, особенно в костюмах. У них похожее атлетичное телосложение, форма головы, голливудская улыбка и даже прически.

Ранее Владимир Остапчук отправился на очистку брекетов и решил показать в соцсети "Инстаграм", как они меняют его внешность. Звезда подчеркнул, что ему ради работы на телевидении необходимо иметь ровные красивые зубы, поэтом стоматологи установили ему прозрачные брекеты, которые практически не заметны со стороны, разглядеть их можно лишь очень приблизившись. Владимир Остапчук не стал делать из этого тайны и продемонстрировал брекеты широко улыбнувшись поклонникам на камеру.

Напомним, что развод Остапчука обрастает новыми деталями, на кого ведущий переписал имущество: "Пойду в СМИ и тебя утоплю"

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