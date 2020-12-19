Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в незвичайному образі, захопивши фанатів

На фото Емілі позує в чорній сукні з малюнками планет. Красуня стояла біля стіни і хвалилася розміром декольте. Як можна помітити, білизни на дівчині не було, зате доповнила образ модель ланцюжком і кулончиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали під публікацією і поставили кілька десятків лайків.

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз вагітна первістком, показала себе в душі.

Зірка цього разу позувала зовсім без одягу і білизни. Красуня однією рукою тримала телефон, а другою груди. Дівчина знімала себе на смартфон в дзеркало.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Життя", "так довго без чого цікавого", "Люблю твоє волосся", "Причина, по якій я посміхаюся", " та ж дівчина, така ж. Глютен найгірше", " ви полунична зірка, Емілі?".

Ми писали, що знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала елегантний, але в той же самий час.

Спокуслива мереживна сукня з напівпрозорої чорної тканини ледь прикриває тіло Ратаковскі, демонструючи всі достоїнства її ідеальної фігури.

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А ще Politeka писала, що роздягнена Емілі Ратаковскі спокусила видом топлес, про таку мріють мільйони

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