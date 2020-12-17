Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе

На фото Эмили позирует в платье с кожаным верхом. У красотки было открыто одно плечо, а в наряде был разрез, через который можно частично увидеть бюст. Ратаковски стояла на подиуме, а волосы оставила распущенными. Образ девушка дополнила ярким макияжем, который добавил колорита модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили десятки лайков, но не писали комментарии под публикацией.

Ранее мы сообщали, что знаменитая супермодель Эмили Ратаковски порадовала домашним селфи в зеркале.

Делая селфи в зеркале, модель покорила всех снова уютным образом и жарким видом одновременно. Черное бикини выгодно смотрелось на девушке, которая показала себя в зеркале без макияжа и укладок:

"Супер-красивая ты и твой пупок; такую женщину вообще нельзя скрывать, создана для любви; какая сладкая девочка; спасибо, нужно больше таких кадров; малышка просто мечта; я думаю. Худее уже некуда!; О, черт возьми, девочка, вот так надо соблазнять; возьми. Думаю, мне придется это купить; Беллиссима", - написали фанаты под фото.

Мы писали, что американская супермодель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret впечатлила округлившимися формами в облегающем наряде.

Так, на опубликованной фотографии Ратаковски позирует, демонстрируя округлившийся животик во всей красе. Сама красотка рассказывает про наряды для беременных, в которых комфортно можно передвигаться.

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