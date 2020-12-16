Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычных образах

На первом фото красотка позировала в черном платье с вырезами, под которыми можно легко увидеть белье звезды. Эмили дополнила образ черными каблуками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на улице, выйдя из автомобиля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором Эмили уже лежала на массажном столе в просторной комнате. Красотка была без одежды сверху и белья. Девушка прикрыла самое пикантное руками, чтобы ничего не засветить на кадре. Рядом можно увидеть вазу с цветами.

Фанаты не писали комплименты под публикациями, но поставили несколько десятков лайков.

Сообщалось, что американская модель Эмили Ратаковски из Victoria’s Secret в коротком наряде показала идеальную фигуру.

Так, в Инстаграм появился снимок, на котором Эмили предстала в коротком комбинезоне без белья. Наряд имел пикантный вырез, из него выставился большой бюст.

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На фото красотка сидела на улице на матрасе. Девушка была в белых штанах, топе и шляпке.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Я хочу эти штаны", "Великолепная", "Диастаз, грыжа, растяжки, верные спутники беременности", "Какие огромные персики", "Вау, я хочу быть такой, когда забеременела", "О, моя госпожа, они огромны!", "Прекрасная".

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