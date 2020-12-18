Популярна співачка Ані Лорак відкинула всі особисті справи заради роботи над новим хітом

Як пише Politeka.net, зірка розмістила на сторінці в соціальній мережі "Instagram" ролик поїздки на студію "Першого каналу", де вона дала інтерв'ю і виконала свою пісню "Страждаємо і любимо". Артистку зняли на камеру, коли вона в оточенні своєї свити йшла по коридорах, вбрана в розкішне пальто з хутряним коміром.

У ролику Ані Лорак під звуки власної пісні сфотографувалася з шанувальником і вийшла на вулицю, де сіла в автомобіль на тлі Останкінської вежі. Великий охоронець при цьому виніс слідом за співачкою чохол з концертним костюмом. Примітно, що Ані Лорак з'явилася з незвично довгим волоссям, ніби в перуці.

"Сьогодні був складний, але продуктивний день. Готуємо багато цікавого для вас. #страдаемилюбим", - зазначила Ані Лорак в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях звернули увагу на незвичайний зовнішній вигляд співачки і поцікавилися долею Єгора Гліба, якого вважають коханцем Кароліни:

"Як же вам личить довге волосся😍"; "Найпрекрасніші новини 😍 Кароліночка ну що не день, то якісь зйомки і проекти 😍 спасибі Вам, що так нас радуєте останнім часом 😍 це так необхідно зараз 😍 спасибі, що даруєте новорічний настрій! ❤️😘 Люблю дуже ☺️ з нетерпінням чекаємо"; "Кароліночка, ви красуня ❤️ довге волосся вам до лиця, з нетерпінням чекаємо інтерв'ю ❤️😘 наша Діва"; "Де Єгор?"; "Розлучилися мабуть".

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