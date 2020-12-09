Появление Ани Лорак на публике в чересчур откровенном образе вызвало шквал комментариев в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 42-летней артистки в Инстаграм опубликованы кадры, видимо, со съемок новогодних "огоньков". Каролина блеснула сразу всеми прелестями, которыми ее щедро наградила природа.

Так, певица показала себя в бежево-кремовом платье с длинным шлейфом и слишком "ветреным" верхом, а также прекрасным дополнением в виде прозрачной комбинации. Кроме того, юбка наряда была дополнена сумасшедшим разрезом, оголившим ножку знаменитости чуть ли не до неприличия.

"Самое лучшее и самое красивое в мире нельзя ни увидеть, ни потрогать... но можно почувствовать сердцем💓", - подписал фото автор поста.

Ярко накрашенная Лорак с фиолетовыми губами и красиво уложенными волнами волосами покрутилась перед елкой в таком соблазнительном виде, получив от поклонников уйму отзывов. Правда, один комментарий, возможно, заставит Каролину понервничать - о ее молодом любовнике Егоре Глебе.

"Самый любимый образ! Обожаю это платье !!!❤️❤️👏"

"Такая потрясающая, сногсшибательная просто нет слов😍"

"Ух какая куколка красотка🌞"

"Егорка там в Киеве и в Москве зажигает хорошо, видели его с блондинкой молодой в ресторане, а тетя Лорак все молодится"

"Кто у неё стилист, че у неё за тряпки трехметровые на жёсткой комбинации?"

Напомним, после развода в 2019 году с турецким бизнесеном Муратом Налчаджиоглу Лорак стала появляться на совместных фото с сотрудником лейбла Black Star, продюсером Егором Глебом, который младше ее аж на 15 лет.

Певица не скрывала, что их отношения носят романтический характер и даже брала бойфренда с собой на гастроли. Однако, уже длительное время звезда не выставляет снимков с Егором, возможно, ситуация уже на столь радужная? Последний раз парня видели вместе с певицей на праздновании дня рождения ее дочери, 9 июня.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.