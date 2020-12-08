Известная певица Ани Лорак показала себя в необычном наряде

Как пишет Politeka.net, новые снимки артистка с «Песни года» показала в своем Инстаграм.

«Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! 🙏🏻 Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!», - написала артистка.

Лорак появилась на мероприятии в блестящем бежевом костюме, состоящем из пиджака и колгот (по крайней мере именно на них больше всего походила нижняя часть). Наряд плотно стягивал талию певицы, а вот бедра на фоне выглядели уж очень выдающимися.

Также певица изменила прическу. На мероприятии она появилась с волосами, уложенными волнами.

Вид Лорак активно комментируют пользователи Сети.

«Какая вы красивая 😍😍😍настоящая Дива😍😍😍самая лучшая и любимая😍😍😍 глядя на вас, всегда поднимается настроение», «Какая же вы шикарная женщина», «Каролина, вам очень идут такие кудряшки волнами...», «Вы конечно красивая , но костюм не очень идёт . С вашей то пятой точкой», «видимо пытается на Джей Ло быть похожей..., но..., не сильно получается. Да и не надо! Сама Ани красотка и со своей изюминкой», «Губы еще больше выросли», - комментируют фото Каролины.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.