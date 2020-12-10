Экс-супруга Егора Глеба, который сейчас находится в отношениях с Ани Лорак, оказалась в центре скандала

36-летняя Татьяна Решетняк, известная как певица TAYANNA, заявила о романе с Дмитрием Климашенко во время ее участия в группе "Горячий шоколад".

Такое заявление она сделала в интервью журналу "Караван" и Маше Ефросининой.

TAYANNA утверждала, что жена продюсера Аника простила измены, потому что Климашенко ром, а у ромов разрешено многоженство.

Татьяна якобы бросила бойфренда, после чего ее "ушли" из группы. По версии TAYANNA, продюсер потребовал неустойку в 50 тысяч долларов.

А вот сам Климашенко слова о романе отрицает и уверяет, что Татьяна покинула группу через продюсера Егора Глеба. В 2013 году певица родила Егору сына Даниэля.

"Нет, смотрите, она дружила, общалась, ее воспринимали, как своего человека, но ни в коем случае в той роли, о которой она говорила. Это нонсенс, такого не может быть. Это неправда. Ее воспринимали, как человека, который наш близкий человек, хороший человек. Ее любил и отец мой покойный, и моя семья, и мама, и сестра, и жена, и дети. То есть к ней очень хорошо всегда относились. Даже если были какие-то грешки, то они оставались между нами. Это не обязательно, чтобы об этом кто-то говорил и знал», - заявил Климашенко в программе "Звездный путь".

При этом он признал, что к Решетняку очень хорошие всегда испытывал эмоции

"... до сегодняшнего дня люблю и уважаю. Она хороший, очень талантливый человек. Просто у нее своеобразный характер. Она, может, по своей глупости делала какие-то пиар - заявления, какие-то тексты не совсем правильные» на мой взгляд", - заявил Климашенко.

Напомним, TAYANNA и Егор Глеб расстались в 2014 году после трех лет отношений. Решетняк призналась, что бывший муж часто поднимал на нее руку и изменял ей.

Егор Глеб уехал в Москву строить карьеру. Сейчас он работает саунд-продюсером лейбла Black Star Inc и встречается с 42-летней певицей Ани Лорак.

TAYANNA рассказывала, что Егор Глеб приглашал сына приехать к нему в Москву и познакомиться с Ани Лорак и ее дочерью Софией, но мальчик отказался.

"Я его отпускала, но он не очень горел желанием лететь куда-то с отцом. Он даже мне сам говорил: "Мама, я с папой вижусь очень редко, он мне не папа, он просто меня сделал. Я хочу тебя беречь, я хочу быть с тобой, потому что если я уеду, ты останешься одна. Кто будет тебя охранять?"- рассказала певица.

Напомним, Ани Лорак переусердствовала с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "с вашей пятой точкой...".

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