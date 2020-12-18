Популярная певица Ани Лорак отбросила все личные дела ради работы над новым хитом
Как пишет Politeka.net, звезда разместила на странице в социальной сети "Инстаграм" ролик поездки на студию "Первого канала", где она дала интервью и исполнила свою песню "Страдаем и любим". Артистку сняли на камеру, когда она в окружении своей свиты шла по коридорам, наряженная в роскошное пальто с меховым воротником.
В ролике Ани Лорак под звуки собственной песни сфотографировалась с поклонником и вышла на улицу, где села в автомобиль на фоне Останкинской башни. Крупный охранник при этом вынес вслед за певицей чехол с концертным костюмом. Примечательно, что Ани Лорак появилась с непривычно длинными волосами, будто в парике.
"Сегодня был сложный, но продуктивный день. 🤓 Готовим много интересного для вас. #страдаемилюбим", - отметила Ани Лорак в описании.
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Пользователи социальной сети в комментариях обратили внимание на необычный внешний вид певицы и поинтересовались судьбой Егора Глеба, которого считают любовником Каролины:
"Как же вам идут длинные волосы 😍"; "Самые прекрасные новости 😍 Каролиночка ну что не день,то какие-нибудь съёмки и проекты 😍 Спасибо Вам,что так нас радуете в последнее время 😍 это так необходимо сейчас 😍 Спасибо,что дарите новогоднее настроение! ❤️😘 Люблю очень ☺️ с нетерпением ждём"; "Каролиночка, вы красотка ❤️ длинные волосы вам к лицу, с нетерпением ждём интервью ❤️😘 наша дива"; "Где Егор?"; "расстались видимо".
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