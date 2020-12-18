Українці вже скоро відчують на собі вплив потужної магнітної бурі

Про це інформує Лабораторія ФІАН.

Згідно з прогнозом вчених, потужний метеошторм очікується вже післязавтра, 20 грудня, и продовжиться до початку наступного тижня.

Магнітна буря, вплив якої відчують на собі прості українці, затягнеться на три дні - до 22 грудня включно.

За словами вчених, активність магнітної бурі буде невисокою: за класифікацією астрономів, вона майже доходить до рівня G1 (слабка буря). Однак, незначне коливання магнітосфери може негативно вплинути на самопочуття людей.

Постраждати можуть діти, вагітні жінки, метеочутливі, літні люди, гіпертоніки, гіпотоніки, люди з хворобами серця та іншими хронічними захворюваннями.

У період з 20 по 22 грудня може погіршитися самопочуття, виникнути головний біль, аритмія і скачки тиску. Тому в ці дні краще відмовитися від алкоголю, куріння, дотримуватися дієти і їсти тільки здорову їжу.

Більш того, людям із зони ризику краще носити з собою ліки першої необхідності, в день випивати не менше двох літрів рідини, займатися дихальною гімнастикою і спати не менше восьми годин.

Медики також рекомендують всіляко уникати стресових ситуацій і якомога більше часу проводити на свіжому повітрі.

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