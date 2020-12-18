Украинцы уже скоро ощутят на себе влияние мощной магнитной бури

Об этом информирует Лаборатория ФИАН.

Согласно прогнозу ученых, мощный метеошторм ожидается уже послезавтра, 20 декабря и продолжится до начала следующей недели.

Магнитная буря, влияние которой ощутят на себе простые украинцы, затянется на три дня - до 22 декабря включительно.

По словам ученых, активность магнитной бури будет невысокой: по классификации астрономов, она почти доходит до уровня G1 (слабая буря). Однако, незначительное колебание магнитосферы может отрицательно повлиять на самочувствие людей.

Пострадать могут дети, беременные женщины, метеочувствительные, пожилые люди, гипертоники, гипотоники, люди с болезнями сердца и другими хроническими заболеваниями.

В период с 20 по 22 декабря может ухудшиться самочувствие, возникнуть головная боль, аритмия и скачки давления. Поэтому в эти дни лучше отказаться от алкоголя, курения, придерживаться диеты и есть только здоровую пищу.

Более того, людям из зоны риска лучше носить с собой лекарства первой необходимости, в день выпивать не менее двух литров жидкости, заниматься дыхательной гимнастикой и спать не менее восьми часов.

Медики также рекомендуют всячески избегать стрессовых ситуаций и как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

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