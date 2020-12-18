Актриса студії "Квартал 95" Марта Адамчук засвітила кадри зі зйомки з колегами-красунями

Як передає Рoliteka.net, фотографії артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Такий собі бекстейдж з новорічних зйомок "Жіночого кварталу", - написала вона.

На опублікованих кадрах можна побачити віру Кекелію, Ірину Сопонару, Еліну Мбані, Анастасію Євтушенко та інших дівчат. При цьому своїх фото Марта не показала.

Еліна була одягнена в білу коротку сукню рівного крою і з закритою зоною декольте, тоді як її спина була повністю відкрита і продемонструвала ставну фігуру дівчини.

Ірина Сопонару позувала в картатому піджаку оверсайз з легким макіяжем і зібраним волоссям. З прикрас дівчина одягла тільки мініатюрні сережки.

Анастасія Євтушенко засвітилася на фото в жіночній сукні розшитій блискітками. Її образ доповнила елегантна укладка і великі прикраси.

У мережі захоплюються красунями з "жіночого кварталу". "Воу", "які красуні", - пишуть в коментарях.

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