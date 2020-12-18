Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма вирішив похвалитися не тільки танцювальними але і вокальними талантами

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист поділився відео, як він їде в авто і підспівує пісню Кіркорова, яка якраз грає.

«На концерті Кіркорова в 1990 році в Запоріжжі випадково вивчив усі пісні напам'ять», - підписав Карди хореограф.

Влад Яма не тільки підспівує Кіркорову, а й активно жестикулює бровами.

Зазначимо, Філіп Кіркоров є другом української співачки Олі Плякової. На початку листопада їх навіть помітили в одному з люксових ресторанів Дубая. Артисти святкували зустріч, мило розмовляли і пили шампанське.

Полякова і Кіркоров також разом виступили на концерті в тому ж Дубаї, що підняло хвилю критики в Україні. На таку реакцію Полякова відповіла досить різко.

"Це вже просто смішно. Бачте, комусь не сподобалося те, що я виступила в Арабських Еміратах на спільному концерті з Філіпом Кіркоровим. Бачте, це, виявляється, "зрада", а сам Філіп, виявляється, ворог України... Дубай. Нагадайте мені, будь ласка, де в Росії знаходиться це місто, щоб щось писати про "зраду" і про мою позицію, що вона там якось змінилася»,-заявила співачка.

Нагадаємо, що Влад Яма в гніві звернувся до українців, деталі скандалу: "для деяких неадекватних...".

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