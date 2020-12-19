Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала фотосесію в яскраво-помаранчевому бікіні

Соммер вже в 21 рік може вважатися досить успішним підприємцем, моделлю і Instagram-блогером. Дівчина продовжує розвивати свій бізнес досить стрімко, а щоб залучати якомога більше уваги до своїх робіт, Рей почала брати участь в зйомках для реклами бренду спортивного одягу і купальників.

Тепер в її профілі можна знайти досить багато кадрів, на яких Соммер позує в купальниках з вирізами, мікро-ліфчиках і ледь помітних бікіні. Також фітнес-красуня приміряє лосини і влаштовує тренування на вулицях.

Як видно на одному з фото Рей, Вона знаходиться у відмінній формі, добре стежить за собою і намагається робити акцент не на бюсті, як це робить Гюль Бахарі або Анастасія Квітко, а саме на сідницях, адже протягом декількох років робила упор саме на них під час своїх тренувань.

Помаранчева тканина прикрила гідності лише від частини, тому купальник припав до душі багатьом шанувальникам:

«Не буду брехати, ти сильна дівчина, раз так подкачалась; хотілося б і мені так виглядати в бікіні колись😢; О, мій бог, сила спокуси у Соммер максимальна; Я нічого не можу сказати, що ви ще не чули, але ви добре виглядаєте; Ви забули зняти одяг; Мабуть довелося інтенсивно тренуватися🔥 змушує всіх страждати🔥; Вона точно знає, як змусити тренування виглядати дійсно круто 🥵».

Так як дівчина створила власний бренд білизни та спортивного одягу, вона весь час приділяє просуванню продукції, яку сама представляє і навіть влаштовує тематичні фотосесії з примірками костюмів нових моделей.

Нещодавно Соммер показала себе в темній спортивній білизні з дрібним принтом і покрутила достоїнствами на терасі. Яскрава блондинка, завдяки вдалому ракурсу і досить тісній тканині також показала свою п'яту точку, якою так пишається.

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