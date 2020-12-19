Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила фотосессию в ярко-оранжевом бикини

Соммер уже в 21 год может считаться довольно успешным предпринимателем, моделью и Инстаграм-блогером. Девушка продолжает развивать свой бизнес достаточно стремительно, а чтобы привлекать как можно больше внимания к своим работам, Рей начала принимать участие в съемках для рекламы бренда спортивной одежды и купальников.

Теперь в ее профиле можно найти довольно много кадров, на которых Соммер позирует в купальниках с вырезами, микро-лифчиках и едва заметных бикини. Также фитнес-красотка примеряет лосины и устраивает тренировки на улицах.

Как видно на одном из фото Рей, она находится в отличной форме, хорошо следит за собой и старается делать акцент не на бюсте, как это делает Гюль Бахари или Анастасия Квитко, а именно на ягодицах, ведь в течение нескольких лет делала упор именно на них во время своих тренировок.

Оранжевая ткань прикрыла достоинства лишь от части, потому купальник пришелся по душе многим поклонникам:

«Не буду лгать, ты сильная девушка, раз так подкачалась; хотелось бы и мне так выглядеть в бикини когда-то😢; О, мой бог, сила соблазнения у Соммер максимальная; Я ничего не могу сказать, что вы еще не слышали, но вы хорошо выглядите; Вы забыли снять одежду; Видимо пришлось интенсивно тренироваться🔥 заставляет всех страдать🔥; Она точно знает, как заставить тренировки выглядеть чертовски круто 🥵».

Так как девушка создала собственный бренд белья и спортивной одежды, она все время уделяет продвижению продукции, которую сама представляет и даже устраивает тематические фотосессии с примерками костюмов новых моделей.

Недавно Соммер показала себя в темном спортивном белье с мелким принтом и покрутила достоинствами на террасе. Яркая блондинка, благодаря удачному ракурсу и довольно тесной ткани также показала свою пятую точку, которой так гордится.

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