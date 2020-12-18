Популярна українська співачка Настя Каменських підкорила спокусливим знімком і не тільки

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дружина репера і продюсера Потапа опублікувала знімок з обкладинки свого реміксу в несподіваному стилі.

"Чуттєвий танцювальний Біт - це абсолютно нові вібрації, нові відчуття і емоції", - написала артистка.

Не менш вражаючою, ніж сама композиція, виявилося і фото співачки.

Каменських у шкіряній курці розвернулася впівоберта і задерла ніжку в блискучих лосинах. Ефектний образ підкреслять яскравим макіяжем з акцентом на очах. Артистка зухвало дивиться в кадр.

Відзначимо, фоловери артистки в захваті від побаченого і почутого.

"Це щось нове👍 👍 👍дуже чуттєвий голос у вас Настя😘", " Настя, ти шикарна! Голос бомбезний, красуня ... все супер!",» Ти найкраща", - захоплюються користувачі Мережі.

Раніше знаменита красуня взяла участь у зйомках шоу «Маска», яке вийде на екрани найближчим часом.

Судячи з фото, Каменських порадує глядачів проекту вельми ефектним чином.

Співачка блищала в червоній міні-сукні, прикрашеній численними стразами, а також незвичайною драпіруванням у вигляді величезного рюшу з одного боку. Друге плече співачки при цьому залишилося відкритим.

Нагадаємо, що ефектна Каменських підкорила фігурою в шкіряній сукні, показавши всі достоїнства:»як завжди на висоті".

Як повідомляла Politeka, Каменських з короткою стрижкою ошелешила новим іміджем, Потапу заздрять:"схожа на шахістку".

Також Politeka писала, що схудла Каменських в червоному міні засліпила блискучим чином: "Ну яка ж красуня!".