Популярная украинская певица Настя Каменских покорила соблазнительным снимком и не только

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм жена рэпера и продюсера Потапа опубликовала снимок с обложки своего ремикса в неожиданном стиле.

«Чувственный танцевальный бит - это совершенно новые вибрации, новые ощущения и эмоции», - написала артистка.

Не менее впечатляющей, чем сама композиция, оказалось и фото певицы.

Каменских в кожаной куртке развернулась вполоборота и задрала ножку в блестящих лосинах. Эффектный образ образ подчеркнут ярким макияжем с акцентом на глазах. Артистка дерзко смотрит в кадр.

Отметим, фолловеры артистки в восторге от увиденного и услышанного.

«Это что-то новое👍👍👍очень чувственный голос у вас Настя😘», «Настя, ты шикарнейшая! Голос бомбезный, красотка… все супер!», «Ты лучшая», - восторгаются пользователи Сети.

Ранее знаменитая красотка приняла участие в съемках шоу «Маска», которое выйдет на экраны в ближайшее время.

Судя по фото, Каменских порадует зрителей проекта весьма эффектным образом.

Певица блестала в красном мини-платье, украшенном многочисленными стразами, а также необычной драпировкой в виде огромного рюша с одной стороны. Второе плечо певицы при этом осталось открытым.

Напомним, что эффектная Каменских покорила фигурой в кожаном платье, показав все достоинства: «Как всегда на высоте».

Как сообщала Politeka, Каменских с короткой стрижкой ошарашила новым имиджем, Потапу завидуют: "Похожа на шахматистку".

Также Politeka писала, что похудевшая Каменских в красном мини ослепила блистательным образом: "Ну какая же красотка!".