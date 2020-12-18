По десять тисяч гривень матеріальної допомоги виплатять українцям

Таке рішення у п'ятницю, 18 грудня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради, передає прес-служба ЛМР.

Так, гроші виплатять медичним працівникам двох міських лікарень.

По 10 тис грн зараз отримають 14 медичних працівників 1-ї міської клінічної лікарні імені Князя Лева, які надають допомогу хворим на китайський вірус. Також по 10 тис грн допомоги отримають 19 медичних працівників клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, які були залучені до створення Центру нефрології та діалізу.

Повідомляється, що всього з початку пандемії, мерія Львова надала матеріальну допомогу 1485 медичним працівникам. З них 891 отримав і ще 14 отримають допомогу по 10 тис грн - лаборанти, лікарі, медичні сестри, молодші медичні сестри (ті, які надають допомогу хворим китайським вірусом або з підозрою на це захворювання) і 594 - отримали допомогу по 20 тис грн - це медики з різних медичних установ міста, які заразилися.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що в 2021 році планується створення спеціального фонду, кошти якого будуть спрямовані на боротьбу з китайським вірусом, фінансування вакцинації і підвищення зарплат медикам. Отже, саме так влада збирається стримати слово про збільшення окладу медиків на 30%.

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