Зірки розповідають про особисте життя не так багато, проте часто показують, як вони живуть далеко від шанувальників

Багато артистів вважають за краще перебратися з квартир в приватні будинки, щоб уникати настирливої уваги і бути подалі від камер і пліток. Тому фото будинку зірки роблять не так часто, проте охоче розповідають про свої улюблені місця для відпочинку. Представляємо вашій увазі топ фото будинків артистів в Instagram, які показали, як живуть без зайвої суєти.

Відомий кухар Ектор є володарем будинку в котеджному районі Ірпеня. На опублікованих шеф-кухарем фото можна побачити невеликі і затишні будинки, оточені дубами, і басейни.

"Я живу в прекрасному місці 🏡 подивіться самі-адже це просто ідеальне місце для фотосесії! Ці милі будиночки викликають у мене теплі асоціації з подорожами. Кожен раз, коли я повертаюся додому, то відчуваю себе в Британії 🏘 цей неповторний стиль переносить мене в передмістя Лондона 🎡якщо ви завжди мріяли жити в Британії, вона поруч», - написав нещодавно сам Ектор Хіменес-Браво.

Життя Ксенії Мішиної завжди перебувала під пильною увагою публіки, тому вона намагалася не показувати свого сина, а також будинок, в якому проводить весь вільний час. Разом з малюком Платоном актриса розташувалася в знімній столичній квартирі зі стильним дизайном.

Частково квартира зроблена в світлих тонах під студію, а кімнати виконані в лаконічному дизайні. За словами Ксенії, вона часто говорить про будинок з шанувальниками, адже вдома вона може піти в себе, думати про життя і майбутні звершення.

» Коли валяються іграшки сина, електросамокат посеред квартири, кісточка від персика, попіл від пахощів... може здатися, що це незначні дрібниці, але для мене ці маленькі деталі — моє життя, найпотаємніше і справжнє", - розповіла нещодавно актриса.

Не так давно Потап і Настя придбали готовий особняк в одному з елітних селищ під Києвом. Будова зроблена з необробленої цегли в сіро-білому кольорі і виглядає досить монументально. На просторій ділянці розмістився величезний відкритий басейн і доглянута галявина.

Інтер'єр шикарного особняка виконаний в сучасному мінімалізмі. Підлоги в будинку оброблені натуральним деревом і покриті лаком, він зберіг природну структуру матеріалу.

У будинку обладнано кілька ванних кімнат, спалень і простора залу, де Каменських періодично влаштовує тренування в онлайн-форматі з фанатами.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес переїхали у власний великий приватний будинок в минулому році, про який мріяли досить довго. Тепер у співачки є особиста величезна гардеробна, де вона зберігає улюблені речі, взуття та аксесуари і про які часто говорить в Instagram.

Після того, як Надя облаштувалася в будинку, вона влаштовувала онлайн-екскурсії і показала свій «храм краси», а також свою гордість гордість – величезне дзеркало на весь зріст.

Нагадаємо, що красуня-двійник перевершила Надю Дорофєєву в танці, Потапу пора задуматися:"капець, схожа".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва приспустила платтячко біля двох "поліцейських": "Ох, і пустунка".

Також Politeka писала, що Надю Дорофєєву насилу дізналися після нових експериментів із зовнішністю: "Подумала, що Могилевська"